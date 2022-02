Parque de Atracciones de Madrid

Dertien gewonden door ingestort plafond in Spaans pretpark

In een groot Spaans pretpark zijn zaterdag dertien mensen gewond geraakt doordat een plafond instortte. In een congreszaal van Parque de Atracciones de Madrid kwam plotseling een deel van het gipsplaatplafond naar beneden. Dertien mensen raakten gewond. Acht van hen moesten worden overgebracht naar het ziekenhuis.



Het attractiepark in Madrid was gesloten voor publiek, maar het zogeheten Gran Teatro Auditorio werd gebruikt voor een privébijeenkomst van een school uit de omgeving. De evenementenlocatie telt maar liefst 1862 zitplaatsen. Op social media verschenen beelden van het afgebroken plafond.

Autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar het voorval. Specialisten zullen de constructie van het gebouw inspecteren. In een verklaring op Twitter bedankt locoburgemeester Begoña Villacís van Madrid de hulpdiensten voor hun adequate optreden. Verder wenst ze de slachtoffers veel beterschap.



Parques Reunidos

Parque de Atracciones is onderdeel van de Spaanse parkengroep Parques Reunidos, net als onder andere Attractiepark Slagharen, Bobbejaanland en Movie Park Germany. Het park gaat weer open op vrijdag 25 februari.