Efteling

Foto's: Efteling voor de tweede keer in een half jaar tijd terug naar normaal

De coronabeperkingen in de Efteling zijn weer verleden tijd. Sinds vrijdag 18 februari hoeven Efteling-bezoekers geen afstand meer te houden en geen mondkapjes meer te dragen. Allerlei corona-aanpassingen in het attractiepark, zoals informatieborden, hekken en schotten, kunnen daardoor opnieuw afgebroken worden.



Het is de tweede keer in een half jaar tijd dat de Efteling terug naar normaal gaat. Vijf maanden geleden, op zaterdag 25 september, konden de coronaregels ook al opgeheven worden. De vele spatschermen in het park werden vervolgens stapsgewijs verwijderd, maar de opluchting was slechts van korte duur.

Al op zondag 28 november werden de mondkapjesplicht en afstandsregel weer van stal gehaald vanwege de oplopende coronacijfers. De Efteling moest toen halsoverkop weer wachtrijen, restaurants, winkels, terrassen en attracties gaan aanpassen. Op meerdere plekken keerden de originele houten spatschermen niet terug. In plaats daarvan werd gewerkt met provisorische bouwhekken met zeil erop.



Stoomtrein

Die zijn nu verdwenen. Daarnaast nam de Efteling de wachtrijen voor single riders opnieuw in gebruik. In bootjes en karretjes kunnen alle plekken weer benut worden. De Stoomtrein stopt niet meer alleen in parkdeel Marerijk, maar ook in Ruigrijk bij horecacomplex Station de Oost. Medewerkers dragen binnen nog wel mondmaskers. Verder herinneren alleen restanten van tape en strepen en pijlen op de vloer nog aan de coronamaatregelen.



Vanaf vrijdag 25 februari is ook het coronatoegangsbewijs niet meer nodig om binnen te komen. Dan zijn voor de Nederlandse pretparken, dierentuinen en musea echt alle coronaregels verdwenen. Voor dagbezoekers blijft het tot nader order wel verplicht om vooraf online een aankomsttijd te reserveren, zodat de Efteling vooraf kan inschatten hoeveel mensen er zullen komen. Verblijfsgasten en abonnementhouders hoeven dat niet.