Julianatoren

Storm laat sporen na in Julianatoren: 25 bomen en parkeerhuisje omgewaaid

Bij pretpark Julianatoren in Apeldoorn zijn tientallen bomen omgewaaid tijdens storm Eunice. Door zware windstoten legden vrijdag 25 naaldbomen het loodje. Ook een parkeerhuisje overleefde de storm niet. Een beeld van mascotte Jul de Muis bleef op een haar na gespaard.



Dat laat het attractiepark weten op social media. De bomen stonden achterin het park. Medewerkers gaan aan de slag om alles op te ruimen. "Gelukkig zijn er geen attracties getroffen door de omgevallen bomen", aldus Julianatoren.

De start van het nieuwe seizoen komt in ieder geval niet in gevaar door de stormschade. "We blijven met man en macht doorwerken aan de opening van seizoen 2022", zo valt er te lezen. Julianatoren opent de poorten op zondag 17 april.