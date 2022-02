Parc Astérix

Foto's: deel van nieuwe lanceerachtbaan Parc Astérix staat al overeind

Parc Astérix verspilt geen tijd bij de bouw van een spectaculaire achtbaan, die in 2023 open moet gaan. Een aanzienlijk deel van de nieuwe rollercoaster staat al overeind, blijkt uit foto's van een nieuwsgierige fan. Het Franse pretpark werkt aan een opzienbarende attractie met vier lanceringen en een topsnelheid van 107 kilometer per uur. De voorlopige titel: Toutatis.



Hoewel de opening nog ruim een jaar op zich laat wachten, zijn meerdere onderdelen al op hun plek gezet. De coaster komt uit de fabriek van de firma Intamin uit Liechtenstein, bekend van bijvoorbeeld Goliath in Walibi Holland, Kondaa in Walibi Belgium en Hyperion in Energylandia. Parc Astérix koos voor bordeauxrode baandelen met zwarte ondersteuningen.

De hypermoderne achtbaan wordt 51 meter hoog en 1075 meter lang. Dankzij een bijzonder element leggen passagiers in totaal 1361 meter af. Inzittenden worden tijdens de rit vier keer gelanceerd, waarvan drie keer voorwaarts en één keer achteruit. Bovendien gaan ze drie keer over de kop.



Bobsleebaan

De afbeeldingen van de werkzaamheden werden op Instagram geplaatst door ene Antony. Het bouwterrein bevindt zich naast bobsleebaan La Trace du Hourra. Toutatis strekt zich straks uit van waterbaan Le Grand Splatch tot familieachtbaan SOS Numérobis.



Parc Astérix blijft tot zaterdag 9 april gesloten. Seizoen 2022 staat in het teken van het opknappen van houten achtbaan Tonnerre de Zeus. Tegelijkertijd komen er nieuwe treinen. De naam wordt gewijzigd in Tonnerre 2 Zeus.