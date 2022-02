Blackpool Pleasure Beach

Wachttijden van Engels pretpark Blackpool Pleasure Beach vanaf nu te zien op Looopings

Looopings heeft een pretpark toegevoegd aan het overzicht met actuele wachttijden. Op looopings.nl/wachten worden voortdurend de wachttijden van tientallen Europese attractieparken bijgehouden. Daar staat nu ook Blackpool Pleasure Beach in Engeland bij.



Blackpool Pleasure Beach, gelegen in de Britse kustplaats Blackpool, startte het nieuwe pretparkseizoen op zaterdag 12 februari. Voorlopig is het park geopend op zaterdagen en zondagen in februari en maart, onder de noemer White Knuckle Weekends.

Nog niet alle topattracties zijn operationeel. Zo ondergaat de iconische waterbaan Valhalla al geruime tijd een onderhoudsbeurt. Verder hebben de onderhoudswerkzaamheden bij mega-achtbaan The Big One vertraging opgelopen. Verschillende baandelen van de spectaculaire coaster ontbreken nog.



Oudste pretparkattractie

Blackpool Pleasure Beach, geopend in 1896, kenmerkt zich door klassieke kermisachtige attracties. Er staan vier nostalgische achtbanen uit de jaren twintig en dertig: The Big Dipper (1923), Nickelodeon Streak (1933), Blue Flyer (1934) en Grand National (1935). Verder huisvest het park de oudste pretparkattractie van Europa: vliegtuigjesmolen Flying Machines, geopend in 1904.



Andere noemenswaardige attracties zijn boottocht River Caves (1905), spookhuis Ghost Train (1930), darkride Alice in Wonderland (1962), driedubbele paardenachtbaan Steeplechase (1977), launched loop coaster Revolution (1979), bobsleebaan Avalanche (1988) en - één van de nieuwste aanwinsten - lanceerachtbaan Icon (2018). Verder is er een groot Nickelodeon-themagebied voor kinderen.



Tijdzone

De wachttijden op Looopings zijn afkomstig van de officiële website van Blackpool Pleasure Beach. Omdat Groot-Brittannië een andere tijdzone hanteert dan Nederland, worden voor de duidelijkheid zowel de lokale openingstijden als de Nederlandse tijden weergegeven.