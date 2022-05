Looopings

Looopings toont nu wachttijden en showtijden van 38 Europese pretparken

Het aantal pagina's met wachttijden en showtijden van attractieparken blijft groeien. Looopings monitort al jaren de actuele wachttijden en aanvangstijden van shows van tientallen Europese pretparken. De afgelopen maanden zijn wederom enkele bestemmingen toegevoegd. Momenteel telt het overzicht op looopings.nl/wachten maar liefst 38 verschillende namen, verspreid over negen landen.



Het doel van Looopings is om de gegevens van zo veel mogelijk Europese parken inzichtelijk te maken, in één oogopslag. Dat kan uiteraard alleen als pretparken en dierentuinen die informatie zelf openbaar maken via een eigen website of app. Omdat steeds meer partijen dat doen, wordt de lijst alsmaar langer.

Eerder dit jaar werden bijvoorbeeld Blackpool Pleasure Beach in Engeland en Futuroscope in Frankrijk toegevoegd. Ook Cinecittà World in Italië en Puy du Fou España in Spanje zijn tegenwoordig onderdeel van het overzicht. Uiteraard ontbreken bekende partijen als de Efteling, Walibi Holland, Toverland, Walibi Belgium, Plopsaland De Panne, Disneyland Paris en Europa-Park niet.



Controleronde

Met 38 parken heeft Looopings het meest uitgebreide wachttijdenaanbod van Europa. Daar gaat veel werk in zitten, met name omdat sommige apps regelmatig opnieuw ontworpen worden. Na een jaarlijkse controleronde en een hoop programmeerwerk is het overzicht nu weer up-to-date. Toch kan het gebeuren dat bepaalde informatie tijdelijk niet beschikbaar is, bijvoorbeeld door technische problemen bij de parken zelf.