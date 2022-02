Europa-Park

Luchtfoto toont ingrijpende werkzaamheden in Europa-Park

De voorbereidingen voor de komst van een nieuwe achtbaan in Europa-Park zijn in volle gang. Het Duitse attractiepark opent in 2023 een nieuw Kroatisch themagebied met daarin een spectaculaire rollercoaster. Op een luchtfoto is te zien dat er al hard gewerkt wordt op de beoogde locatie.



Het terrein, aan de rand van het Griekse themadeel, wordt momenteel bouwrijp gemaakt. Onlangs zijn al twee attracties verwijderd: een ballonnenmolen en een filmzaal. Ook een enorme paraboolantenne moest het veld ruimen. Van het gevaarte is inmiddels bijna niets meer over.

Het decor van de tv-show Immer wieder Sonntags, dat jarenlang naast de antenne was opgesteld, verhuist naar waterwereld Rulantica.



Uitvinder

Over het nieuwe Kroatische gebied heeft het pretpark nog bijna niets naar buiten gebracht. Dankzij informatie van achter de schermen weten we dat er gewerkt wordt aan een achtbaan van het type bigdipper, vergelijkbaar met Lost Gravity in Walibi Holland. De variant in Europa-Park wordt voorzien van bijzondere elementen, waaronder een lancering. Het thema hangt samen met de Kroatische uitvinder, elektrotechnicus en natuurkundige Nikola Tesla (1856-1943).



De afbeelding verscheen op de Facebook-pagina Europa-Park Photos. In de verte is ook het Oostenrijkse gedeelte van het park zichtbaar. Daar vinden eveneens werkzaamheden plaats. Een Afrikaanse boottocht krijgt een ander thema en een nieuwe naam: Josefina's Kaiserliche Zauberreise. Het park gaat weer open op zaterdag 19 maart, een week eerder dan oorspronkelijk gepland.