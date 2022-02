Walibi Holland

Grote poort Walibi Holland omgewaaid tijdens krachtige storm

De zeer zware storm Eunice heeft ook schade aangericht in Walibi Holland. Windstoten zorgden er vrijdag voor dat een grote entreepoort is omgewaaid. Het gaat om de blauwe poort tussen het ingangsplein en vakantiepark Walibi Village.



Rukwinden hebben het gevaarte uit de grond getrokken. Daardoor is de poort volledig plat op de grond komen te liggen. Het is nog niet zeker of het decoratieve bouwwerk gered kan worden. Verder zijn op verschillende plekken in het pretpark en in het vakantiepark bomen omgewaaid.

Bezoekers waren niet aanwezig toen de storm losbarstte: Walibi Holland is traditiegetrouw van eind oktober tot begin april gesloten. Daar komt later dit jaar verandering in. Er zijn concrete plannen om het attractiepark ook in de winterperiode open te stellen, voor een speciaal winterevenement.