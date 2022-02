Diergaarde Blijdorp

Stormschade in Diergaarde Blijdorp: dierentuin blijft zaterdag dicht

Storm Eunice heeft ook in Diergaarde Blijdorp een spoor van vernieling achtergelaten. De Rotterdamse dierentuin blijft zaterdag 19 februari noodgedwongen gesloten vanwege de stormschade. Dat laat het dierenpark weten in een verklaring op social media. Er is sprake van "flinke schade aan diverse bomen".



"Hierdoor is het park niet goed toegankelijk en zullen we moeten gaan opruimen en herstellen", aldus Blijdorp. "Ook zullen er inspectiewerkzaamheden uitgevoerd worden." Over schade aan dierenverblijven is niets bekendgemaakt.

Tijdens het hoogtepunt van de storm waren er geen bezoekers aanwezig in het park. Uit voorzorg ging Blijdorp vrijdagmiddag al om 14.00 uur dicht. De dierentuin was dit jaar al 25 dagen gesloten vanwege de coronamaatregelen.



Website

Het is de bedoeling om de poorten op zondag 20 februari weer te openen. Of dat gaat lukken, is nog niet helemaal zeker. "Houd de website in de gaten voor de actuele situatie", luidt het advies van Blijdorp.