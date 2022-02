Efteling

Efteling introduceert virtuele wachtrij bij De Oude Tufferbaan

De Efteling test de komende tijd een nieuwe manier van wachten bij De Oude Tufferbaan. Bezoekers die een ritje willen maken in een oldtimer, moeten op drukke dagen vooraf gratis een plek reserveren via de officiële Efteling-app. Ze krijgen een seintje als ze mogen instappen.



Op die manier probeert de Efteling de fysieke wachttijd laag te houden, zodat bezoekers tijd hebben om andere dingen te doen in de omgeving. Hetzelfde systeem werd in de zomer van 2021 al een maand lang getest bij de Monorail van het Volk van Laaf. De resultaten van die proef zijn nooit bekendgemaakt.

Nu duikt de virtuele wachtrij op bij De Oude Tufferbaan, wederom als een pilot voor enkele weken. Er wordt niet gewerkt met tijdsloten: de app toont de actuele virtuele wachttijd in minuten. Wie digitaal in de rij gaat staan, activeert een aftelklok.



Zonder telefoon

Om die reden is het alleen mogelijk om aan te sluiten in de virtuele wachtrij als gebruikers in de buurt zijn van de attractie. Personen zonder telefoon kunnen ter plekke een reservering plaatsen bij een medewerker. Ze ontvangen dan een papieren kaartje met een tijdstip erop. Op rustige dagen kan het systeem uitgeschakeld worden.



De Oude Tufferbaan opende in 1984. In 2019 trok de Efteling bijna 2 miljoen euro uit voor een grote renovatie. Alle karretjes zijn toen vervangen. Ook kwamen er enkele nieuwe interactieve scènes. Zelf sturen is sindsdien niet meer mogelijk.