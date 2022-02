Plopsaland De Panne

Plopsaland: naambord Plopsa Hotel waait van de gevel

De zware storm van vrijdag heeft vat gekregen op een logobord van het Plopsa Hotel in Plopsaland De Panne. Tijdens storm Eunice waaide het enorme lichtgevende logo van de gevel van het hotel. Het gevaarte kwam in een perkje voor het 21 meter hoge gebouw terecht.



Niemand raakte gewond. Plopsaland ligt aan de Vlaamse kust. Daar kwamen windstoten voor tussen 120 en 140 kilometer per uur. In de regio was vrijdagmiddag ook sprake van een urenlange stroomstoring, die het hotel en het aangrenzende waterparadijs Plopsaqua trof. Het pretpark zelf was op dat moment gesloten.

Vandaag is Plopsaland gewoon weer open voor publiek, van 10.00 tot 18.00 uur. Het park had al veel voorzorgsmaatregelen genomen vanwege de storm. Een hoop onderdelen waren preventief vastgemaakt of weggehaald. De stormschade bestond verder voornamelijk uit omgevallen bomen en een kapotte luifel.



December

Het 25 miljoen euro kostende Plopsa Hotel opende in het voorjaar van 2021. Twee lichtgevende naamborden op de voorgevel werden maanden later geplaatst, in december vorig jaar.