Wildlands Adventure Zoo Emmen

4D-simulator in Wildlands Emmen na bijna twee jaar weer open

Wildlands Adventure Zoo Emmen heropent de attractie Arctic 1. De 4D-simulator is al sinds maart 2020 dicht in verband met de coronamaatregelen. Nu de coronaregels zijn versoepeld, kan de ride weer in gebruik genomen worden. Dat bevestigt een woordvoerster van het Drentse dierenpark aan Looopings.



Op zaterdag 19 februari gaat de simulator weer open. Artic 1 is één van de pretparkattracties in Wildlands, geopend in 2016. Bezoekers maken een virtuele tocht naar de poolgebieden, waar ze oog in oog komen te staan met onder meer walvissen, ijsberen en pinguïns.

De attractie in themagebied Nortica werd gebouwd door fabrikant Brogent Technologies uit Taiwan, in samenwerking met de Nederlandse firma Vekoma. Voor het concept was de Amsterdamse Leisure Expert Group verantwoordelijk. Tijdens de sluiting, die bijna twee jaar duurde, onderging de simulator een grondige onderhoudsbeurt.



Capaciteit

Bezoekers van Wildlands moeten tot vrijdag 25 februari nog wel een coronatoegangsbewijs laten zien bij de entree. Het dragen van mondkapjes en het houden van afstand is niet meer nodig. Daardoor kan Artic 1 open met de volledige capaciteit.



Wildlands werd bij de opening gepresenteerd als een combinatie van een attractiepark en een dierentuin. Onder de huidige directeur Erik van Engelen ligt de focus op de dieren. De bestaande attracties, waaronder boottocht Rimbula River, safaritocht Serenga Safari en achtbaan Tweestryd, mochten wel blijven staan.