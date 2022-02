Nieuws

Zware storm Eunice: veel pretparken en dierentuinen uit voorzorg dicht

Veel attractie- en dierenparken in West-Europa hebben ervoor gekozen om vandaag eerder te sluiten of volledig dicht te blijven vanwege storm Eunice. Nederland krijgt te maken met zeer zware windstoten tot 130 kilometer per uur. In veel provincies geldt momenteel code rood. Ook onze buurlanden hebben last van hevige rukwinden.



Diergaarde Blijdorp, Ouwehands Dierenpark, Wildlands Adventure Zoo Emmen, DierenPark Amersfoort, GaiaZOO, Vogelpark Avifauna en AquaZoo Friesland zijn om 14.00 uur gesloten om gevaarlijke situaties te voorkomen. Weerinstituut KNMI waarschuwt voor omvallende bomen en rondvliegende voorwerpen.

Artis sloot om 12.30 uur. Madurodam en het Tikibad van Duinrell gingen vandaag helemaal niet open door de storm. Safaripark Beekse Bergen en Burgers' Zoo ontvangen vooralsnog wel gewoon bezoekers. Men houdt de situatie naar eigen zeggen scherp in de gaten. Dieren in buitenverblijven worden eerder naar binnen gehaald.



Efteling

Ook Toverland is geopend, al staan een hoop buitenattracties noodgedwongen stil met het oog op de weersomstandigheden. Om 16.40 uur adviseerde de Efteling aanwezige bezoekers om naar huis of een verblijfsaccommodatie te gaan. Rond 17.00 uur werd dat advies omgezet in een verplichting. Voor parken als Walibi Holland, Attractiepark Slagharen, Avonturenpark Hellendoorn, Drievliet, het Dolfinarium en Apenheul is het seizoen nog niet begonnen.



In België besloten ZOO Antwerpen en ZOO Planckendael de poorten om 13.30 uur te sluiten. Plopsaland De Panne kampte urenlang met een stroomstoring, waardoor waterparadijs Plopsaqua ontruimd moest worden. Ook het Plopsa Hotel zat geruime tijd zonder stroom. Overdekte pretparken als Plopsa Indoor Hasselt en Plopsa Station Antwerp zijn wel toegankelijk.



Legoland

In Duitsland blijven nagenoeg alle dierentuinen uit voorzorg dicht. Attractieparken zouden daar sowieso niet opengaan in verband met een wintersluiting. De storm raast eveneens over Groot-Brittannië, waar onder meer Legoland Windsor en Chester Zoo hebben gekozen voor een preventieve sluiting.