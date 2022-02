Parque de Atracciones de Zaragoza

Spaans pretpark krijgt naheffing van honderdduizenden euro's

Het Spaanse pretpark Parque de Atracciones de Zaragoza kan een gepeperde factuur tegemoetzien. Door een verkeerde berekening van de vergunningsrechten krijgt het park een naheffing van meer dan 400.000 euro.



Het attractiepark betaalt ieder jaar zowel een vaste als een variabele vergoeding aan de gemeente Zaragoza. De vaste kosten zijn slechts 721,21 euro. Het variabele deel bedraagt 15 procent van de omzet uit toegangskaartjes. Het park berekende dit percentage echter alleen over individuele tickets en niet over andere vormen van toegang.

Dat was een grote fout. Parque de Atracciones de Zaragoza maakte in de periode van 2016 tot en met 2019 16.119,94 euro over. Volgens de gemeente had het maar liefst 423.762,47 euro moeten zijn. De directie ging in beroep tegen die beslissing, maar dat is afgewezen. Het verschil moeten worden bijgelegd.



Opening

Overigens komt het park, dat sinds 1974 bestaat, er nog genadig af. Als de gemeente de vergunningsrechten vanaf de opening had herberekend, was men zo'n 4 miljoen euro kwijt geweest.