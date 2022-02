Pairi Daiza

Pairi Daiza start bouw van grootste overdekte jungle van Europa

Het Belgische dierenpark Pairi Daiza wil in 2024 de grootste overdekte jungle van Europa openen. Op de plek van een oude parkeerplaats moet de komende jaren de tropische serre Sanctuary verrijzen. In de 22 meter hoge glazen serre wordt het klimaat van Latijns-Amerika nagebootst. Bijzonder is dat bezoekers er ook kunnen overnachten.



Ze slapen dan tussen de aapjes, vogels, vlinders en lamantijnen, een zeekoeiensoort. Sanctuary krijgt een oppervlakte van 200 bij 200 meter, oftewel 4 hectare. Het gaat om een investering van tientallen miljoenen euro's. Pairi Daiza steekt in totaal 100 miljoen euro in de kas en in een nieuwe hoofdingang, die in september af moet zijn.

Met de komst van de Amazonehal gaat een langgekoesterde wens van de dierentuin in vervulling, laat het park weten. "Eén biotoop is vandaag nog afwezig in Pairi Daiza, omdat hij niet goed bestand is tegen het Belgische klimaat", luidt de uitleg. Dankzij de serre kunnen bezoekers straks toch het tropische klimaat van de Amazone ontdekken.



Schoolvoorbeeld

Bij de bouw houdt men het milieu in het achterhoofd. Het is de bedoeling om gebruik te maken van groene energie en duurzame technieken. "Dit project moet model staan voor de toekomst en een schoolvoorbeeld zijn voor de hele wereld", aldus Pairi Daiza. "Wij willen bewijzen dat het mogelijk is om een zeer ambitieus project te bouwen dat het milieu respecteert door uitsluitend gebruik te maken van hernieuwbare energie."



Pairi Daiza wil elk seizoen geopend blijven. De nieuwe gigantische overdekte locatie moet dat makkelijker maken, meldt een woordvoerder. Het bouwproject werd al in 2019 aangekondigd. Toen moest nog onderzoek gedaan worden naar de gevolgen voor de omgeving. Eerder zou sprake zijn van een 20 meter hoge hal van in totaal 7 hectare. Mede door de coronacrisis zijn de specificaties lichtelijk aangepast, zo legt de voorlichter uit, maar het Europese record blijft staan.