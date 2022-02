Nieuws

Mondkapjesplicht vervalt grotendeels in Belgische pretparken en dierentuinen

In de Belgische attractie- en dierenparken hoeven bezoekers vanaf vandaag bijna nergens meer een mondmasker te dragen. Mondkapjes zijn alleen nog verplicht in theaters en winkels. Op alle andere plekken mogen ze af, dus ook in overdekte attracties, restaurants en binnenwachtrijen.



Onze zuiderburen werken tegenwoordig met de zogeheten coronabarometer. Vanaf vrijdag 18 februari wordt code oranje gehanteerd in plaats van code rood. Net als in Nederland neemt de vrees voor de omikrongolf van het coronavirus af. Dat brengt verschillende versoepelingen met zich mee, die gunstig uitpakken voor de pretparken en dierentuinen.

Daarnaast is er geen verplichte sluitingstijd meer voor horecagelegenheden en kan het nachtleven weer open. Ook alle publieksevenementen binnen en buiten zijn toegelaten. Personeelsleden moeten op de meeste plaatsen nog wel een gezichtsmasker dragen. Het laten zien van een coronapas blijft voorlopig noodzakelijk bij een dagje uit. Dat geldt voor iedereen vanaf 16 jaar.



Bobbejaanland

Enkele grote Belgische parken zijn op dit moment nog gesloten. Walibi Belgium, Bobbejaanland en Plopsa Coo starten het seizoen in het voorjaar. Belgen kunnen nu al wel naar onder meer Plopsaland De Panne, Plopsa Indoor Hasselt, Plopsa Station Antwerp, Boudewijn Seapark, ZOO Antwerpen, ZOO Planckendael en Pairi Daiza.