Efteling

Efteling stopt na 66 jaar met aanbieden van hondenkennel

De Efteling biedt in de toekomst geen hondenkennel meer aan. Het is vanaf april 2022 niet meer mogelijk om een hond mee te nemen tijdens een dagje uit. Tot nu toe konden bezoekers hun viervoeter achterlaten bij een speciale kennel naast de hoofdingang. Die gaat verdwijnen.



Volgens een voorlichter worden de regels voor het opvangen van honden steeds strenger. "Dat weegt niet op tegen het aantal gasten dat we hiermee helpen", legt de woordvoerder uit. "We zijn nog mogelijkheden aan het onderzoeken voor een professioneel alternatief in de buurt." Er geldt een uitzondering voor hulp- en geleidehonden. Zij mogen gewoon het park in.

De hondenkennel bevindt zich in een gebouw op het Dwarrelplein naast entreegebouw Huis van de Vijf Zintuigen, waar ook de garderobe en de wandelwagenverhuur te vinden is. Het bouwwerk moet wijken voor de komst van een nieuw hotel. Op de parkeerplaats verrijst binnenkort een nieuw faciliteitengebouw, maar de kennel verhuist niet mee.



Uitlaten

De Efteling heeft al een eigen hondenkennel sinds 1956. Het huidige onderkomen bestaat uit 21 grote en 22 kleine hokken. Van een hondenhotel is geenszins sprake: eigenaren moet zelf voor voer en een deken of mand zorgen. Ook het uitlaten van de dieren moeten de baasjes zelf doen.



Is de Efteling niet bang dat bezoekers hun hond vaker zullen achterlaten in de auto op de parkeerplaats bij het opheffen van de hondenkennel? "Onze medewerkers van de entree zien er scherp op toe dat dit niet gebeurt, want dat is uiteraard niet toegestaan", reageert de woordvoerder. "In dergelijke gevallen schakelen we ook altijd de autoriteiten in."



Vakantiehuisjes

Wie gebonden is aan een hond, kan er wel voor kiezen om te blijven slapen in de Efteling-vakantieparken Bosrijk of Loonsche Land. Daar zijn verschillende vakantiehuisjes te vinden waar honden welkom zijn. Per accommodatie kost dat 19,50 euro extra voor maximaal twee honden. Buiten de huisjes moeten de huisdieren altijd aangelijnd zijn.