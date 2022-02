Rembrandts Amsterdam

Rembrandt-attractie in Amsterdam nu ook beschikbaar in Spaans en Russisch

Altijd al willen horen hoe Rembrandt van Rijn in het Russisch klinkt? De toeristische attractie Rembrandts Amsterdam, geopend in de zomer van 2021, was al te beleven in het Nederlands, Engels, Frans en Duits. Daar komen nu twee talen bij: Russisch en Spaans.



Rembrandts Amsterdam vertelt het verhaal van de beroemde kunstschilder met behulp van videoprojecties, muziek en speciale effecten. In de Nederlandse versie zijn stemmen te horen van onder andere Arnold Gelderman (The Lion King), Hein Boele (Villa Volta) en Paul van Gorcum (Bassie & Adriaan, Baron 1898).

"We merkten in de zomer en herfst dat Amsterdam bezocht wordt door veel Russische en Spaanstalige toeristen", zegt mede-initiatiefnemer Martin Poiesz. Zij willen de attractie het liefst in hun eigen taal beleven. "Voor hen is het magisch om hun eigen taal te horen in hartje Amsterdam."



Surround sound

Veel toeristische trekpleisters werken met koptelefoons of ondertiteling om buitenlandse gasten te informeren in een andere taal. "Rembrandts Amsterdam is de eerste attractie die je volledig in een andere taal kunt beleven, surround sound", aldus Poiesz.



Bezoekers kunnen in de online ticketshop de gewenste taal selecteren, tegelijk met het kiezen van een tijdvak. Entreekaarten kosten 12,50 euro voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar. Kinderen van 4 tot en met 11 jaar zijn 8,50 euro kwijt.