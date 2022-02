Efteling

Waterbed in Efteling-speeltuin keert definitief niet terug

Het grote waterbed in de Efteling-speeltuin Nest keert definitief niet terug. Al sinds de opening in het voorjaar van 2021 was het speelelement regelmatig niet toegankelijk vanwege een hardnekkig defect. In eerste instantie werd gesproken over een productiefout.



De fabrikant dacht het probleem na een tijdje opgelost te hebben, maar het waterbed bleef voor problemen zorgen. In het najaar van 2021 werd al duidelijk dat de Efteling werkte aan een alternatief. Nu is duidelijk dat de vervanger in ieder geval geen waterbed zal worden.

Het oorspronkelijke waterbed is inmiddels volledig verwijderd. De Efteling is nog met de leverancier in gesprek over een "klein attractief element", vertelt een woordvoerder aan Looopings. Het is nog niet duidelijk wat dat precies zal worden. "In afwachting daarvan zijn we al begonnen met de voorbereidende werkzaamheden."



Dranghekken

Op de oude plek van het waterbed, in het hart van het 2 miljoen euro kostende speelgebied, is nu alleen zand zichtbaar. Er staan dranghekken omheen. Het waterbed was bijzonder omdat er ook rolstoelers op konden spelen. De Efteling wil het liefst een vervanger die wederom geschikt is voor kinderen met een beperking.