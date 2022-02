Floriade

Floriade mag bouwen zonder vergunningen, want de tijd dringt

De tijd dringt voor de Floriade in Almere. Het tijdelijke themapark over bloemen, planten en tuinbouw moet over minder dan twee maanden opengaan, maar het terrein is nog lang niet af. In de hoop het bouwproces in een stroomversnelling te brengen, heeft de gemeente aangekondigd dat bouwen zonder bouwvergunning vanaf nu gedoogd wordt.



Daarvoor is een zogeheten ambtelijk mandaat afgegeven. Aan de noodmaatregel zijn wel voorwaarden verbonden. Zo mag een bouwwerk pas in gebruik genomen worden als de vergunning alsnog verleend is. Men controleert dan de constructieve veiligheid en brandveiligheid.

Volgens de gemeente is de afgelopen maanden voor zo'n zestig bouwwerken een vergunning aangevraagd. Er worden nog zo'n dertig nieuwe aanvragen verwacht. Het gemeentebestuur had al maatregelen genomen om het vergunningsproces te versnellen, maar dat had niet het gewenste effect.



Een hekel

Wethouder Julius Lindenbergh heeft naar eigen zeggen een hekel aan gedogen. "Maar als het in het belang is van Almere en het kan echt niet anders, dan moet het in zeer uitzonderlijke situaties toch." Hij benadrukt dat er geen concessies worden gedaan aan de veiligheid.



Vorige maand werd al bekend dat bouwvakkers van de Floriade 's avonds mogen doorwerken om het park op tijd af te krijgen. Tot aan de opening kan iedere werkdag van 06.00 tot 22.00 uur geklust worden op het terrein. Normaal gesproken zijn dergelijke werkzaamheden alleen tussen 07.00 en 19.00 uur toegestaan.



Fiasco

De voorbereidingen voor de Floriade in Almere worden gekenmerkt door tegenvallers en problemen. Mede door de coronacrisis haken leveranciers, sponsoren en deelnemers af. In het project zijn al vele miljoenen euro's aan belastinggeld gestoken. De kosten stijgen nog steeds. Als het bezoekersaantal straks tegenvalt en het publiek niet onder de indruk is, is het fiasco compleet.