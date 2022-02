Efteling

Efteling-directeur bevestigt: nieuwe attractie 'doet recht aan muziek Spookslot'

Fons Jurgens, de algemeen directeur van de Efteling, heeft tussen neus en lippen door bevestigd dat de muziek van het Spookslot niet zal verdwijnen. Het attractiepark werkt aan een vervanger voor het spookkasteel uit 1978, die 25 miljoen euro gaat kosten. Tot nu toe wilde de directie geen enkel detail prijsgeven.



Looopings kon eind januari al wel melden dat elementen uit het huidige Spookslot behouden blijven in de nieuwe attractie, waaronder de beroemde muziek. De werktitel van het project luidt niet voor niets Danse Macabre. Jurgens kwam met dezelfde boodschap in een interview, al zei hij het niet met zo veel woorden.

De Efteling-baas werd naar het Spookslot-project gevraagd door Qmusic-dj Domien Verschuuren, die onlangs een radiouitzending maakte vanuit het sprookjespark. "Ga ervan uit dat het echt iets is wat recht doet aan het Spookslot en de muziek van het Spookslot", reageerde Jurgens.



Terugkomen

"Oké, dus de muziek zou eventueel nog op een bepaalde manier kunnen terugkomen in die nieuwe attractie?", wilde Verschuuren vervolgens weten. Het antwoord van Jurgens: "Ik heb al te veel gezegd. Dit is het meeste wat ik mag zeggen."



Jurgens sprak met een stuk meer waardering over het Spookslot dan bij de aankondiging van de sloop van de attractie op 24 januari. Toen liet hij weten dat de spookshow simpelweg de slechtst gewaardeerde attractie in het park is en dus moet wijken. "Het Spookslot was, als we heel eerlijk zijn, misschien tien jaar geleden al niet meer van deze tijd", gaf de directeur aan.



Geen optie

Veel Efteling-liefhebbers namen het Jurgens kwalijk dat hij niet stilstond bij de historische waarde van de attractie. Inmiddels kiest men voor een andere communicatiestrategie. De directeur poogde op de radio uit te leggen dat het opknappen van het Spookslot nu eenmaal geen optie is, hoe graag de Efteling dat ook zou willen.



"Bij het Spookslot doen we al twintig jaar heel erg ons best om hem in de lucht te houden en dat is tot nu toe goed gelukt, alleen het kon nu echt niet meer. Hij is echt op. Hij is van 1978. Je kunt er niet meer doorheen lopen, we kunnen ook niks meer vervangen. Dus er moet íets gebeuren."



Themagebied

Het Spookslot blijft de komende maanden nog geopend voor het publiek. In 2024 moet de nieuwe attractie af zijn, inclusief een bijbehorend themagebied.