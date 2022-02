Howletts Wild Animal Park

Dierentuinbaas hoopt dat dierentuinen verdwijnen

De 61-jarige Damian Aspinall heeft twee dierentuinen in het Engelse graafschap Kent, maar zou de parken het liefst willen sluiten. Dat vertelt hij aan weekblad Kent Messenger. Aspinall vindt dat dieren niet in gevangenschap horen te leven.



Howletts Wild Animal Park en Port Lympne Safari Park behoren qua dierenwelzijn tot de beste tuinen in de wereld, aldus de directeur. Toch zou hij ze graag sluiten of ombouwen tot opvangcentra.

Aspinall heeft een stichting die de afgelopen jaren ruim driehonderd wilde dieren terugbracht naar hun natuurlijke leefomgeving. Zo kregen onder meer gorilla's, hyena’s en jachtluipaarden hun vrijheid terug. Daar klinkt kritiek op van experts, die denken dat de beesten moeilijk kunnen overleven in het wild. Volgens de dierentuinbaas zijn dat "slecht geïnformeerde mensen die de feiten niet checken".



Olifanten

Aankomende zomer staan Aspinall en zijn team voor hun grootste uitdaging tot nu toe: ze willen de dertien olifanten van Howletts vrijlaten in Kenia. De dieren worden al getraind om kleine ruimtes te betreden, zodat ze straks zonder verdoving op het vliegtuig kunnen stappen.



De directeur vindt het frustrerend dat andere parken zijn voorbeeld niet volgen. "Dierentuinen vertellen iedereen dat ze aan belangrijk natuurbehoud doen, maar daar is helemaal geen bewijs voor. Ze praten over educatie, maar we zien geen positieve resultaten. Het is een mythe die doorgeprikt moet worden."



Hulp

Aspinall hoopt dat dierentuinen zoals we die nu kennen over twintig of dertig jaar niet meer bestaan. Zijn eigen parken moeten in de toekomst alleen nog beesten huisvesten die hulp nodig hebben of op termijn teruggezet kunnen worden in het wild.