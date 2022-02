Madurodam

Voormalig projectmanager Efteling aan de slag voor Madurodam

Madurodam haalt een Efteling-gezicht binnen. Peter Koppelmans, die de afgelopen decennia onder andere werkzaam was als projectmanager en ontwerpcoördinator bij de Efteling, gaat voor het Haagse themapark aan de slag. Koppelmans wordt ingehuurd om te helpen bij de uitbreidingsplannen van Madurodam.



Het Efteling-icoon moest vorig jaar onverwachts afscheid nemen van het Kaatsheuvelse attractiepark, naar aanleiding van een wijziging in de afdelingsstructuur. Hij startte vervolgens zijn eigen bureau P.E.T.E.R. Development, waarbij de letters staan voor Project Expertise Themaparken En Recreatie.

"Mijn eerste opdrachtgever is Madurodam", schrijft Koppelmans op zijn LinkedIn-pagina. "Het park gaat flink uitbreiden en ik ben gevraagd om sturing te geven aan het ontwikkelproces." Er liggen al geruime tijd plannen klaar om Madurodam te laten groeien met 0,6 hectare. Momenteel buigt de Raad van State zich nog over het project.



Thema-attracties

Als de uitbreiding doorgaat, worden de komende jaren nieuwe thema-attracties toegevoegd. Daar heeft Koppelmans een hoop ervaring mee: hij stond aan de wieg van Efteling-attracties als Vogel Rok, De Vliegende Hollander en Fabula. Naast de bekende miniatuurstad bestaat Madurodam nu al uit zes verschillende overdekte themabelevingen. De laatste opende in 2020.



De projectmanager spreekt over "een vliegende start". "Samen met eigen Madurodam-specialisten en een groep ontwerpers gaan wij een optimaal plan ontwikkelen waar Madurodam de toekomst mee in kan."



Vervolg

Een woordvoerster van Madurodam laat aan Looopings weten blij te zijn met de hulp van Koppelmans. "Onze toekomstplannen zijn voortdurend in ontwikkeling. Met zijn kennis en kunde gaat Peter ons de komende tijd helpen om daar een vervolg aan te geven."