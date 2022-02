Zoologischer Stadtgarten Karlsruhe

Door vogelgriep getroffen dierentuin hoeft geen beesten af te maken

Het lijkt de goede kant op te gaan met een uitbraak van de vogelgriep in de Zuid-Duitse dierentuin Zoologischer Stadtgarten Karlsruhe. Er zijn al dagenlang geen nieuwe besmettingen gemeld. Bij hoge uitzondering hoeven de gezonde vogels daarom niet preventief afgemaakt te worden.



Van de negentig besmette dieren zijn er 27 overleden, waaronder ganzen, pelikanen en een reiger. De gunstige ontwikkelingen van de afgelopen dagen stemmen directeur Matthias Reinschmidt echter hoopvol. Hij is voorzichtig optimistisch dat het virus zich terugtrekt uit het park.

Als dat inderdaad het geval blijkt, mogen de resterende vogels blijven leven. Europese wetten schrijven eigenlijk voor dat alle dieren bij een uitbraak moeten worden geruimd. De stad Karlsruhe heeft hierop een uitzondering gemaakt. Dat is toegestaan als het beschermde of bedreigde diersoorten betreft of dieren met een hoge genetische, culturele of educatieve waarde.



Voorwaarde

Een voorwaarde is wel dat besmette dieren geïsoleerd leven. De Zoologischer Stadtgarten Karlsruhe heeft alle vogels daarom ondergebracht in 25 strikt van elkaar gescheiden eenheden. Zij worden regelmatig gecontroleerd tot er geen risico meer is op verspreiding van het virus. Het park wacht nu af tot het immuunsysteem van de vogels de griep zelf onschadelijk maakt.



Zoologischer Stadtgarten Karlsruhe is al weken gesloten om de ziekte niet te laten ontsnappen. Bezoekers zouden het virus via hun kleding of schoenen buiten het park kunnen verspreiden. De dierentuin is pas weer officieel vogelgriepvrij als alle dieren twee keer negatief testen met een tussenpoos van 42 dagen.