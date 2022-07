Chessington World of Adventures Resort

Engels pretpark opent twee nieuwe attracties in vernieuwd themagebied

Het Engelse pretpark Chessington World of Adventures heeft dit weekend twee nieuwe attracties in gebruik genomen. Themadeel Pirate's Cove werd de afgelopen maanden getransformeerd tot Shipwreck Coast. Bezoekers treffen er vier attracties aan, waaronder een nieuwe molen met waterpistolen en een draaiend schommelschip.



De interactieve waterattractie, met draaiende tonnen, kreeg de naam Barrel Bail Out. Het tollende schip, dat Trawler Trouble wordt genoemd, is een oude bekende. Van 2017 tot 2021 stond de attractie in het Engelse zusterpark Thorpe Park, toen onder de naam Timber Tug Boat. Daar moest de boot verdwijnen vanwege de komst van een nieuwe achtbaan.

Beide attracties zijn gefabriceerd door het Italiaanse bedrijf Zamperla. De vorig jaar geopende schommelboot Blue Barnacle is ook onderdeel van het opgefriste themagebied. Verder staat in Shipwreck Coast de bootjesmolen Seastorm, die sinds 2019 dicht was en de afgelopen maanden werd opgeknapt.



Wing coaster

Het gaat om een investering van 1 miljoen pond, ongeveer 1,2 miljoen euro. Ondertussen werkt Chessington World of Adventures hard aan de komst van een spectaculaire wing coaster met Jumanji-thema, die volgend jaar af moet zijn.