Julianatoren

Pretpark Julianatoren neemt kinderen van 13 jaar aan: '13 is het nieuwe 16'

Een nijpend personeelstekort heeft Julianatoren ertoe bewogen om tieners vanaf 13 jaar aan het werk te zetten. Het gaat dan om een bijbaantje voor een paar uurtjes per week, vertelt directeur Jeroen Buter in een interview. Net als nagenoeg alle andere attractie- en dierenparken in Nederland heeft het Apeldoornse pretpark grote moeite om genoeg personeel te vinden.



De poorten openen in april. "We zijn op tijd begonnen, maar het personeelstekort is al een aantal jaren achter elkaar een probleem", vertelt Buter aan dagblad de Stentor. "Vooral de supermarkten zijn een grote concurrent."

Vorig seizoen liep het de spuigaten uit, weet de directeur nog. "Gelukkig hoefden we geen attracties te sluiten vanwege het gebrek, maar toen stond onze marketing suikerspinnen te draaien en hielp de technische dienst in de keuken." Grootschalige flyeracties voor een baantje bij Julianatoren moeten dat dit jaar voorkomen.



Scholen

"We flyeren altijd al op scholen om scholieren te werven en willen nu ook in de stad een flyeractie houden." Kinderen vanaf 13 jaar zijn van harte welkom. "De leeftijd wordt ieder jaar lager, 13 is het nieuwe 16", lacht Buter. "Maar dan gaat het echt maar om een paar uur per week en dan moet je denken aan een flyertje uitdelen bij de ingang bijvoorbeeld."



Kinderen van 13 en 14 jaar mogen in Nederland op hun vrije dagen helpen met lichte, niet-industriële werkzaamheden.