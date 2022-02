Legoland Discovery Centre Scheveningen

Legoland Scheveningen organiseert eerste openingsavond voor volwassenen

Volwassenen zonder kinderen zijn binnenkort voor het eerst welkom in Legoland Discovery Centre Scheveningen. Het overdekte pretpark in de badplaats laat normaal gesproken geen volwassenen toe als ze geen kinderen bij zich hebben. Op donderdagavond 10 maart staat een speciale volwassenenavond op de planning. Tickets kosten 19,50 euro.



Volwassen Lego-fans kunnen het speelpark bezoeken tussen 19.00 en 21.00 uur. Alle attracties zijn geopend, met uitzondering van het Piraten Avontureneiland. In de inpandige bioscoop draaien twee verschillende Lego-films. Lego-ontwerper Jonathan Bennink geeft een presentatie over de ontwikkeling van een Lego-set in Mario-thema.

Modelbouwer Jamie Lee verzorgt een workshop. Ook wordt er een tour gegeven door miniatuurwereld Miniland. Verder kunnen aanwezigen op de foto met mascotte Bertie. De Lego-winkel blijft open tot 21.30 uur. Bij aankoop van minimaal 150 euro aan Lego-producten krijgen klanten hun entreegeld terug.



Alcohol

Het management waarschuwt dat de bestemming niet te vergelijken is met een regulier Legoland-themapark. "Houd er rekening mee dat Legoland Discovery Centre Scheveningen een kinderattractie is. De attractie is gericht op jonge kinderen." Er wordt geen alcohol geschonken en het is ook niet toegestaan om zelf alcohol mee te brengen.



Legoland Discovery Centre Scheveningen, onderdeel van de Britse groep Merlin Entertainments, ging in juni vorig jaar open. De belangrijkste elementen zijn een interactieve darkride, een 4D-bioscoop, een miniatuurstad en een laserparcours. Verder kan er op verschillende plekken met Lego gespeeld worden.