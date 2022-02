Dolfinarium

Personeelstekort: Dolfinarium zoekt nieuwe medewerkers in asielzoekerscentrum

Het Dolfinarium in Harderwijk schakelt een asielzoekerscentrum in om aan voldoende personeel te komen. Er is al een tijdje sprake van een structureel gebrek aan medewerkers. Daarom kijkt het management nu naar de plaatselijke vluchtelingenopvang. Dat vertelt parkmanager Alex Tiebot in gesprek met dagblad de Stentor.



Op zaterdag 19 februari start het nieuwe seizoen van het Dolfinarium. Door het opheffen van de coronamaatregelen kan Gelderse dierenpark straks weer op volle capaciteit draaien. Er zijn echter niet genoeg personeelsleden voorhanden, zeker niet voor de drukke zomermaanden.

"Dat is echt een uitdaging" aldus Tiebot. "Onze piek zit in het hoogseizoen. We hebben de vacatures al openstaan voor seizoenkrachten, maar we zien gewoon dat het niet loopt. Straks gaan we naar achtduizend bezoekers per dag als de coronaregels wegvallen, dan moeten we écht mensen hebben."



Schoonmaakwerk

Daarom gooit het Dolfinarium het over een andere boeg. Het asielzoekerscentrum in Harderwijk wordt gebruikt om werknemers te werven. "We hebben gevraagd of daar mensen zijn misschien het schoonmaakwerk willen doen. De eerste kandidaten hebben zich inmiddels gemeld."



Hoe dat er in de praktijk uit gaat zien, weet de manager nog niet. "Misschien betekent dit dat we onze schoonmaaklijsten naar het Arabisch moeten vertalen. We moeten dus echt creatief zijn om toch het servicelevel te halen."



Bonussen

Het park mist nog zo'n tweehonderd seizoenskrachten. Men heeft behoefte aan schoonmakers en medewerkers voor de horeca, souvenirwinkel en servicebalie. Inmiddels schrijft het Dolfinarium ook scholen in de omgeving aan. Verder wordt er gewerkt met aandraagbonussen voor mensen die een nieuw personeelslid binnenhalen.



Het asielzoekerscentrum van Harderwijk bevindt zich sinds 2016 op het voormalige kazerneterrein Noord-Kranenburg, midden in een woonwijk. De opvanglocatie biedt plaats aan achthonderd bewoners. Afgelopen zomer werd de overeenkomst met de gemeente met vijf jaar verlengd.