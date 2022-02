Walibi Holland

Foto's: Walibi Holland zet kraan in om Goliath schoon te maken

De hoogste en snelste achtbaan van Nederland ziet er komend voorjaar weer fris uit. Walibi Holland is bezig met het poetsen van de ruim 46 meter hoge mega coaster Goliath. Omdat sommige delen van de baan zich boven het water bevinden, wordt daar een grote kraan voor ingezet.



Daar hangt een bakje aan waar een medewerker - voorzien van een speciale veiligheidsoutfit - in kan staan. Vanuit daar wordt de rail schoongespoten met behulp van een hogedrukspuit. De schoonmaakoperatie zorgt voor een spectaculair beeld.

Op zaterdag 2 april moet de achtbaan weer operationeel zijn. Dan eindigt de wintersluiting van Walibi. Goliath, geopend in 2002, is in totaal 1214 meter lang. De topsnelheid bedraagt 106 kilometer per uur. In het verleden was de attractie van fabrikant Intamin groen met paars. In 2013 zijn de steunpilaren zwart gemaakt. Sinds eind 2016 is de baan zelf blauw.