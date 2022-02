Legoland Deutschland Resort

Legoland Deutschland start met bouw van nieuw themagebied met achtbaan

De Duitse vestiging van Legoland voegt een nieuw themagebied toe met onder andere een rollercoaster. In 2023 moet de opening plaatsvinden. Het terrein van 1,5 hectare is al bouwrijp gemaakt, blijkt uit foto's die het attractiepark vandaag naar buiten brengt. Legoland Deutschland investeert 15,5 miljoen euro in het gebied.



Daarmee is het de grootste afzonderlijke investering die moederbedrijf Merlin Entertainments heeft gedaan in het park sinds de opening in 2002. De details zijn nog niet bekend. Legoland spreekt over "een cool thema dat in nog geen enkel ander Legoland-park op de wereld te vinden is".

De uitbreiding komt te liggen tussen het bestaande themadeel Land der Pharaonen en een kasteelhotel in het Legoland-vakantiepark. De achtbaan zal geschikt zijn voor kinderen vanaf de basisschoolleeftijd. Technisch directeur Dirk Schlecht spreekt over "de eerste achtbaan ter wereld van dit type in een Legoland-park".



Vertrouwen

Naast de coaster realiseert men nog een tweede, onbekende attractie en diverse gebouwen. Onlangs werd duidelijk dat er ook 14 miljoen euro gestoken wordt in het vakantiedorp. Directrice Manuela Stone zegt blij te zijn met het vertrouwen van eigenaar Merlin. "In twee jaar tijd wordt er bijna 30 miljoen euro geïnvesteerd. Het hele team is erg verheugd over dit positieve signaal."