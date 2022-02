Efteling is afgestapt van de termen 'gastvrouw' en 'gastheer'

Efteling

De Efteling heeft afscheid genomen van de termen 'gastvrouw' en 'gastheer'. In het verleden werden personeelsleden van het attractiepark steeds aangeduid met één van beide woorden. Op advies van een extern bureau heeft de Efteling deze aanduidingen een tijdje geleden laten vallen.



Tegenwoordig wordt simpelweg gesproken over 'medewerker'. Volgens een voorlichter heeft de verandering niet te maken met het aanspreken van non-binaire personen, die in geen van beide categorieën vallen. Het hanteren van de term 'medewerker' zou simpelweg duidelijker zijn voor de buitenwereld.

In vacaturetitels gebruikt men de laatste tijd ook steeds vaker het woord 'collega'. Zo wordt er gezocht naar een 'collega bediening' en een 'collega theater en evenementen'. Daarmee wil de Efteling zichzelf presenteren als een goede werkgever, legt de woordvoerder uit. "We laten zien dat plezier voorop staat en we samen de klus willen klaren, waarvoor we dus collega's zoeken."