Efteling

Efteling moet excuses maken voor werkzaamheden bij entree, vinden prominente fans

De Efteling zou beter moeten communiceren over de enorme bouwput die is ontstaan bij de entree. Dat betogen de makers van de bekende Efteling-podcast Kleine Boodschap. Bij de hoofdingang van het attractiepark vinden op verschillende plekken ingrijpende werkzaamheden plaats. Bezoekers worden bij aankomst geconfronteerd met steigers, schuttingen, hekken en zandvlaktes.



Nergens staan borden met verontschuldigingen voor de overlast of een uitleg over wat er gebeurt en waarom. Onverstandig, vindt podcastpresentator Tim Hinssen. "Ik heb de afgelopen jaren ervaren dat mensen het eigenlijk verrassend leuk vinden wanneer er dingen worden gebouwd", vertelt hij. "Ze vinden dat helemaal niet erg. Alleen: dan moet je wel communiceren. Zeggen wat je doet. En dat is iets wat ik nu wel in de Efteling mis."

Dat moet anders, denkt Hinssen. "Mensen accepteren die bouwwerkzaamheden en al die tijdelijke maatregelen heus wel als ze weten wat er gebeurt. Dus geef nou overal duidelijk aan dat je aan het bouwen bent aan een nieuw entreegebied, aan een hotel, laat straks mooie ontwerptekeningen en impressies zien."



Excuses

En zolang de Efteling nog geen tekeningen kan tonen? "Vertel wat je doet! Zet dat groot op die schutting in een mooi Eftelings lettertype. Bied gewoon netjes je excuses aan voor alle overlast. Dat zie ik nu nergens in de Efteling." Medepresentator Paul Sprangers zegt het roerend met hem eens te zijn.



Mensen die nu voor het eerst naar de Efteling gaan, krijgen absoluut geen goede eerste indruk. Hinssen: "Je wordt eerst geconfronteerd met die enorme bouwplaats voor de zonnepanelen, dan moet je tussen de auto's door richting de Kinkenpolder laveren, dan moet je daar zo'n weggetje oversteken met verkeersregelaars, word je losgelaten op het parkeerterrein tussen de rijdende auto's, moet je maar een beetje je weg zien te vinden tussen bouwhekken en schuttingen, dan kom je daar ook nog bij die tijdelijke entree, die een beetje dat Pinkpop-gevoel heeft..."



Onvermijdelijk

De Efteling-liefhebber snapt best dat een bouwput onvermijdelijk is bij zo'n grote investering. "Maar het kan echt wel wat beter hoor." Hij geeft suggesties om bouwschuttingen te versieren, rode lopers uit te leggen, ballonnen op te hangen, planten neer te zetten én duidelijker te communiceren.



"Het moet ook wel echt want dit heeft natuurlijk een uitstraling van drie keer niks. Met een beetje creativiteit kan dit heel erg verbeterd worden. Je hoeft niet te verstoppen dat je aan het bouwen bent, maar leg het dan uit, bied je excuses aan en kleed het een beetje leuk aan, dan is de pijn zo een stuk minder."