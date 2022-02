Efteling

Foto's: tientallen meters hoge steigerconstructie voor entreegebouw Efteling

Voor de ingang van de Efteling is een gigantische steigerconstructie neergezet. Eind januari werd begonnen met de bouw van steigers rond entreegebouw Huis van de Vijf Zintuigen. De 43 meter hoge rieten kap wordt de komende maanden opgeknapt. Enkele delen van het dak zijn al vernieuwd.



Pal voor het Huis van de Vijf Zintuigen staat op dit moment een opvallend brede steiger die bijna het hele voorplein beslaat. Ook aan de achterzijde van het gebouw, bij een grote raampartij met een glas-in-lood-effect, zijn steigers verschenen. De steigers rond souvenirwinkel Efteldingen werden al afgebroken.

Het renoveren van de ingang is één van de vele bouwprojecten in het entreegebied van de Efteling. Op het parkeerterrein wordt bijvoorbeeld op drie verschillende plekken gewerkt, onder meer vanwege de komst van zonnepanelen en een enorm hotelcomplex van 50 miljoen euro. Ook het plein voor het Efteling Theater is overhoop gehaald. De Efteling vernieuwt de ondergrondse infrastructuur.



Bomen

Verder werd een deel van de Pardoes Promenade, bij de voormalige zij-ingang van het Sprookjesbos, gesloopt. Daarnaast is het pad vanaf de Pardoes Promenade richting Max & Moritz en Fata Morgana verdwenen. Meerdere bomen naast de Aquanura-vijver zijn verwijderd.



Vanuit parkdeel Anderrijk is de uitgang van de Efteling alleen nog te bereiken via de Aquanura-vlonder. Op de Pardoes Promenade ontstaat ter hoogte van pannenkoekenrestaurant Polles Keuken een vervangende zij-ingang van het Sprookjesbos. Die komt uit op het plein bij De Zes Dienaren, het sprookje van Langnek.



Sluis

Op de parkeerplaats verrijst binnenkort nog een nieuw faciliteitengebouw, zodat het huidige gebouw met de garderobe, wandelwagenverhuur en hondenkennel op het Dwarrelplein afgebroken kan worden. Een toiletblok is al verwijderd om plaats te maken voor een tijdelijke ingang, nu het Huis van de Vijf Zintuigen niet toegankelijk is. De Gastenservice is nog wel bereikbaar via een speciale sluis.



Al met al oogt het entreegebied van het grootste attractiepark van de Benelux momenteel als een grote bouwput. De Efteling heeft geen details gegeven over de werkzaamheden: alleen de komst van het hotel is bevestigd. Dat project moet volledig afgerond zijn in 2024. Bezoekers die het nieuws over het hotel gemist hebben, zullen volledig in het duister tasten: nergens staan borden met een uitleg over de ontstane situatie.