Plopsaland De Panne

Video: Plopsaland De Panne viert carnaval met De Smurfen en clowns

Plopsaland De Panne krijgt deze week De Smurfen over de vloer. Het Vlaamse pretpark is voor het eerst volledig geopend tijdens de krokusvakantie. Dat gaat gepaard met het Ketnet Junior Carnaval. Bezoekers kunnen op de foto met Grote Smurf en Smurfin.



Het is niet voor het eerst dat Plopsaland even fungeert als Smurfenland. De blauwe stripfiguren waren enkele jaren geleden ook al kort van de partij. Nu heeft de Plopsa Group een bredere samenwerking met het merk. De Smurfen spelen een prominente rol in het overdekte attractiepark Plopsa Station Antwerp, dat afgelopen najaar openging.

Tijdens het carnavalsevenement in De Panne is ook Ketnet-zangeres Sarah Mouhamou aanwezig, samen met sidekick Bavo Maes. Ze geven dagelijks een optreden en gaan met bezoekers op de foto. Verder neemt clown Bumba voor het eerst zijn vriendinnetje Bumbina mee naar Plopsaland.



Carnavalclowns

Om de carnavalssfeer te benadrukken, zijn er meermaals per dag voorstellingen met carnavalclowns. In het entreegebied hangen kleurrijke vlaggetjes en vaandels. Om 16.45 uur staat er een parade met de aanwezige figuren op het programma, gevolgd door een muzikale show met zeepbellen om 17.30 uur.