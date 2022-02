Tayto Park

Pretpark verandert van naam omdat sponsorcontract met chipsmerk afloopt

Het Ierse Tayto Park krijgt in 2023 een nieuwe naam. Sinds de opening in 2010 werd het attractiepark gesponsord door chipsmerk Tayto, maar die verbintenis loopt op 31 december 2022 af. Dat melden lokale media.



Beide partijen spreken vol lof over elkaar, dus waarom hun wegen scheiden is onduidelijk. "Dankzij de samenwerking hebben we de afgelopen twaalf jaar één van Ierlands populairste toeristische attracties kunnen ontwikkelen", zegt oprichter Richard Coyle. Directeur John O'Connor van Tayto Snacks laat weten "intens trots" te zijn op het sponsoren van het park.

De nieuwe naam van Tayto Park wordt later bekendgemaakt. Het pretpark investeert de komende jaren 30 miljoen euro in nieuwe attracties. In 2023 openen twee achtbanen van de Nederlandse fabrikant Vekoma. Het gaat om een suspended thrill coaster en een family boomerang coaster.



Geluidsoverlast

De komst van de achtbanen was lange tijd tijd onzeker omdat buurtbewoners vreesden voor geluidsoverlast. In Tayto Park staan momenteel al drie achtbanen, waaronder de grote houten coaster Cú Chulainn.