Efteling

Alternatief voor verjaardagslied Efteling: fans componeren zelf een jubileumnummer

Efteling-fans hebben zelf een jubileumlied gecomponeerd. Ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van het attractiepark lanceerde de Efteling onlangs een jolig verjaardagsnummer, gebaseerd op Happy Birthday to You. Dat lied is de komende maanden dagelijks in het park te horen. Enkele Efteling-liefhebbers komen nu met een alternatief.



Het gaat om de mensen achter SprookjesCraft, een online replica van de Efteling gebouwd in computerspel Minecraft. De game staat bekend om kubusvormige objecten. Omdat SprookjesCraft tien jaar bestaat, ontwikkelden de makers een eigen jubileumlied.

Dat werd een opvallend professioneel en stijlvol nummer met de titel Voel de Magie, gezongen door Romy Stoop. Jelle van den Ende was verantwoordelijk voor de muziek en de tekst.



Sprookjessfeer

Terwijl de verjaardag van de Efteling gevierd wordt met een vrij platvloers feestlied met een inwisselbare tekst, wisten de makers van Voel de Magie de sprookjessfeer van de Efteling beter te vangen. In de bijbehorende videoclip zijn decors uit het spel te zien.