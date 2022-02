Bristol Zoo Gardens

Eén van de oudste dierentuinen van Engeland sluit definitief

Eén van de oudste dierentuinen van Engeland is komende zomer voor het laatst te bezoeken. Bristol Zoo Gardens sluit op zaterdag 3 september definitief de poorten. In 2024 opent een nieuw dierenpark ten noorden van Bristol. Dat zal zich richten op conservatie, educatie en duurzaamheid.



Bristol Zoo Gardens bestaat sinds 1836 en ontving in bijna twee eeuwen ongeveer negentig miljoen bezoekers. De laatste jaren ging het steeds slechter met de dierentuin. De coronacrisis gaf het laatste zetje.

Het park is onderdeel van The Bristol Zoological Society. Die beheert eveneens Wild Place Project, een zusterpark in South Gloucestershire dat zich richt op de bescherming van wilde beesten. Daar zal ook de nieuwe dierentuin verrijzen, die wordt bekostigd met de verkoop van de oude locatie. De meest bedreigde soorten van Bristol Zoo Gardens, zoals de gorilla's en sommige reptielen, verhuizen naar Wild Place.



Apentempel

Een deel van de huidige dierentuin wordt heringericht als openbaar stadspark. Belangrijke gebouwen als de apentempel, de ingang en het theater blijven staan en krijgen een maatschappelijke functie. Daarnaast worden er meer dan tweehonderd nieuwe huizen gebouwd.



Later dit jaar organiseert Bristol Zoo Gardens een aantal evenementen waar mensen hun herinneringen aan de historische dierentuin kunnen delen.