Europa-Park start nieuw seizoen een week eerder dan gepland

Het grootste attractiepark van Duitsland gaat een week eerder open dan gepland. Europa-Park opent de poorten op zaterdag 19 en zondag 20 maart voor een zogenoemd Pre-Opening Weekend. Het reguliere seizoen start op zaterdag 26 maart.



Tijdens het extra openingsweekend is het park naar verwachting toegankelijk van 09.00 tot 18.00 uur. De sluitingstijd van Europa-Park kan verlaat worden bij drukte. Tickets moeten vooraf online gereserveerd worden.

Van maandag 21 tot en met vrijdag 25 maart gaat het park weer dicht. Waterwereld Rulantica blijft dan wel geopend. Vanaf 26 maart is het pretpark in Zuid-Duitsland dagelijks open tot begin januari 2023.



Oostenrijk

In 2022 presenteert Europa-Park een uitbreiding van het themagebied Oostenrijk. Verder vinden er ingrijpende werkzaamheden plaats aan de rand van het Griekse themadeel. Daar ontstaat het nieuwe gebied Kroatië, dat in 2023 af moet zijn. De entreeprijs stijgt naar 62 euro per persoon op hoogseizoendagen.