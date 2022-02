Europa-Park

Europa-Park komt met eigen talkshow op streamingkanaal

Europa-Park heeft vanaf vandaag een eigen talkshow. Op Veejoy, de nieuwe streamingdienst van het Duitse attractiepark, is Wir sprechen Europa - Der Talk im Park te zien, een praatprogramma over allerhande onderwerpen als sport, gastronomie, innovatie en pretparken. Vandaag verscheen de eerste aflevering online.



Die draait om de wereld van themaparken en circussen. Te gast waren onder meer de Oostenrijkse circusdirecteur Bernhard Paul van Circus Roncalli en zijn dochter Lili Paul Roncalli, die zelf beroemd is geworden als artiest.

Daarnaast sprak Andreas Andersen, de directeur van het Zweedse attractiepark Liseberg, over de toekomst van de pretparkbranche. Verder liet Europa-Park-eigenaar Roland Mack zich ophemelen door presentatrice Janin Ullmann, terwijl hij vertelde over het ontwikkelen van zijn park.



Wachtruimte

De opnames vonden plaats in de overdekte wachtruimte van lanceerachtbaan Blue Fire. Pretparkbaas Mack benoemde onder meer de verschillen tussen Europa-Park en Disney. Hij wijst op een nieuwe ijsshow waarin een eerbetoon verwerkt is aan zijn overleden vader. "Toen ik dat zag, zei ik: dát is het verschil met Walt Disney. Daar worden de parken gerund door managers. Hier voel je nog de ziel, de kwaliteit, de authenticiteit en de details."



Tegenover Andersen gaf Mack aan jaloers te zijn op een rollercoaster in Liseberg: lanceerachtbaan Helix, niet toevallig gebouwd door Europa-Parks huisleverancier Mack Rides. "Daar zitten elementen in die ik graag had gehad. En onze nieuwe achtbaan wordt misschien weer beter dan Helix. Zo blijven we elkaar pushen."



Wekelijks

De komende tijd verschijnt wekelijks een nieuw deel van de talkshow. In een toekomstige aflevering schuift Europa-Park-directeur Michael Mack aan, de zoon van Roland Mack.