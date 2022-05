Efteling

Efteling-app voorspelt nu wachttijden bij attracties voor de rest van de dag

De officiële Efteling-app is uitgebreid met een nieuwe functie. Bezoekers kunnen tegenwoordig niet alleen de actuele wachttijd van een attractie zien, maar ook de verwachte drukte voor de rest van de dag. In de app is een voorspelling zichtbaar van hoe een wachttijd zich vermoedelijk gaat ontwikkelen.



Een grafiek laat zien of de Efteling denkt dat de wachttijd op een later moment langer of korter zal zijn. Zo kunnen gebruikers slimme keuzes maken over het plannen van hun dagje uit. Voor de functionaliteit maakt de Efteling gebruik van wachttijdgegevens van de afgelopen vijf jaar, die zijn opgeslagen en geanalyseerd.

Men spreekt over "machine learning". "Dit model houdt rekening met het aantal gasten, de openingsuren van de Efteling, vakanties, schoolreizen en uiteraard het weer", laat het park weten. "Is het bijvoorbeeld een regenachtige zaterdag in de herfstvakantie, dan houdt het model er rekening mee dat Droomvlucht langere wachttijden zal hebben."



Bijgewerkt

Elk half uur wordt de voorspelling bijgewerkt. Sinds eind vorig jaar is het al mogelijk om aan te geven dat een getoonde wachttijd in de app niet klopt.



De nieuwe functie werd al in februari gelanceerd, maar het duurde even voordat de info voor iedereen beschikbaar was. "We rollen dit in vier fases uit, omdat we er zeker van willen zijn dat de verwachte wachttijden blijven kloppen", luidde de uitleg. "Zo kunnen we bijsturen als het gedrag van de gast verandert op basis van de getoonde tijden, want dat heeft dan weer effect op de verwachte wachttijden."