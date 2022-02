Speelpark Oud Valkeveen

Noord-Hollands pretpark loopt vooruit op versoepelingen: twee dagen gratis open zonder coronacheck

Het kabinet gaat vandaag bekendmaken dat de coronaregels versoepeld worden, maar Speelpark Oud Valkeveen wilde daar niet op wachten. Het Noord-Hollandse pretpark kondigde maandag al een heus protestweekend aan. Op zaterdag 12 en zondag 13 maart mogen alle bezoekers gratis naar binnen, zonder coronatoegangsbewijs.



Daarmee sluit Speelpark Oud Valkeveen zich aan bij het initiatief Onverdeeld Open, een petitie van onder andere oud-staatssecretaris Mona Keijzer tegen de coronapas. "Zónder QR-check, zónder uitsluiting", liet het attractiepark weten op Facebook. "Gewoon lekker spelen in de buitenlucht! Een gezondheidspas: daar doen wij niet aan mee."

Hoewel de openstelling bedoeld is als protestactie, doet het pretpark in Naarden waarschijnlijk niets tegen de regels. Vanaf eind februari is het coronatoegangsbewijs vermoedelijk al niet meer nodig voor doorstroomlocaties. Nederlandse dagattracties hoeven dan dus sowieso niet te werken met een coronacheck.



Abonnement

Binnen een half uur waren alle beschikbare dagtickets voor beide dagen op. "Wij zijn overweldigd door jullie enthousiaste reacties en super snelle acties", meldt Speelpark Oud Valkeveen. Men wijst erop dat het nog wel mogelijk is om een abonnement te kopen. "Hiermee ben je ook welkom in dit weekend." Op die manier verdient het park toch nog iets aan het gratis weekend.



Speelpark Oud Valkeveen opent op 12 en 13 maart de poorten van 12.00 tot 17.00 uur. "Niet alle attracties zullen al volledig geopend zijn", waarschuwt men. Het reguliere seizoen start op zaterdag 26 maart.