Plopsaland De Panne

Plopsaland hoopt personeelstekort op te lossen met interne horeca-opleiding

Plopsaland De Panne lanceert een nieuwe horeca-opleiding in de hoop een hardnekkig personeelstekort op te kunnen lossen. Het Vlaamse attractiepark heeft al jaren veel te weinig horecamedewerkers. Tijdens de coronacrisis werd het probleem nog groter. De komst van een achtdaagse opleiding moet daar verandering in brengen.



In die acht dagen worden kandidaten klaargestoomd voor een horecabaantje in het pretpark. "Dat gaat van het correct indekken van een tafel tot het maken van bereidingen, maar ook verkooptechnieken en keukenhygiëne worden uitgebreid besproken."

Plopsa werkt samen met de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), een overheidsinstelling. "De krapte op de arbeidsmarkt is meer dan ooit aanwezig", zegt VDAB-projectmanager Johan Van Hecke. "Daardoor moeten we ons samen met bedrijven en onze partners steeds meer flexibel opstellen en opleiding een centrale plaats geven in de rekrutering."



Afwasser

Plopsa-directeur Steve Van den Kerkhof denkt dat de interne opleiding ook interessant is voor het huidige personeel. "Zo kan iemand die bijvoorbeeld vandaag aan de slag is als afwasser dankzij de opleiding in de toekomst ook ingezet worden voor verkoop of bediening."



Geïnteresseerden kunnen op woensdag 16 februari een speciale bijeenkomst bijwonen in het Plopsa Hotel. Aanmelden is mogelijk via de website van Plopsaland. Men kijkt nog naar de mogelijkheden om in de toekomst ook een opleiding op te zetten voor algemeen pretparkmedewerker.