Maat is vol voor Madame Tussauds Amsterdam: Lil' Kleine nu wel weg

Lil' Kleine moet verdwijnen uit Madame Tussauds Amsterdam. Na eerdere geweldsincidenten mocht het wassenbeeld van de controversiële rapper blijven staan, maar nu is voor de Amsterdamse attractie de maat vol. Lil' Kleine, die eigenlijk Jorik Scholten heet, werd zondag aangehouden op verdenking van mishandeling.



Videobeelden van een beveiligingscamera laten zien hoe hij zijn vriendin Jaimie Vaes aan haar haren uit een auto trekt en lijkt te mishandelen. Scholten kwam al vaker in aanraking met de politie. Zo was er een incident op Ibiza waarbij de rapper Vaes zou hebben geslagen.

Afgelopen vrijdag werd hij nog veroordeeld tot een taakstraf vanwege het mishandelen van een cafébezoeker. Tegen die uitspraak gaat Scholten in beroep. Tot nu toe vond Madame Tussauds het echter niet nodig om het bewuste beeld uit de collectie te halen.



Marco Borsato

Nu gebeurt dat wel, volgens een woordvoerder naar aanleiding van feedback van bezoekers. Om dezelfde reden is het beeld van Marco Borsato momenteel ook niet te zien. Hij wordt beticht van het misbruiken van een minderjarig meisje. De zanger deed zelf een tegenaangifte tegen de vrouw die hem beschuldigt.



Het wassenbeeld van Lil' Kleine werd ruim twee jaar geleden onthuld, in oktober 2019. Hij stond voor een champagnemuur met lichtgevende letters. Op de achtergrond waren Lil' Kleine-hits te horen. De set wordt afgebroken. Het is onwaarschijnlijk dat het beeld ooit terugkeert. Madame Tussauds staat erom bekend ongebruikte beelden na verloop van tijd te vernietigen.