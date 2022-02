Wildlands Adventure Zoo Emmen

Ontsnapte prairiehondjes Wildlands komen terecht in pinguïnverblijf

Bezoekers van Wildlands Adventure Zoo Emmen keken de afgelopen dagen vreemd op toen ze plotseling prairiehondjes zagen lopen tussen de pinguïns. Enkele ontsnapte prairiehonden hadden zich verschanst in het pinguïnverblijf, bevestigt een woordvoerster van de dierentuin aan Looopings. "Het is niet helemaal de bedoeling", geeft ze toe.



De knaagdieren deden de pinguïns echter geen kwaad. "Ze jagen de pinguïns niet op en ze zitten er rustig, ze kunnen zich niet voortplanten. Dat is belangrijk, want anders krijg je een hele kolonie." Om de rust van de pinguïns niet te verstoren, gingen de verzorgers niet met vangnetten achter de ontsnapte dieren aan.

"Dan zou je de pinguïns opjagen, terwijl die nu midden in hun broedseizoen zitten." Wel werden er vangkooien neergezet. Dat heeft inmiddels het gewenste effect gehad: de prairiehondjes konden gevangen worden.



Grappig

Het komt vaker voor dat de prairiehonden van Wildlands het hazenpad kiezen. "Er ontsnapt er wel eens één uit het verblijf. Meestal hebben we die zo weer terug." Dergelijke ontsnappingen zorgen vaak voor hilariteit bij het publiek, weet de voorlichtster. "De bezoekers vinden het alleen maar heel grappig."



Enkele jaren geleden ontsnapte nog een wallaby in Wildlands. Dat liep minder goed af: de kleine kangoeroe belandde in het leeuwenverblijf, waar het dier voor de ogen van bezoekers werd verscheurd en opgegeten. Verder verdwenen in de zomer van 2020 vijf wasberen. Daarvan is nooit meer iets teruggevonden.