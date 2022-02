Europa-Park

Europa-Park in lastig parket door Oekraïnecrisis: achtbaansponsor middelpunt van internationaal conflict

De Oekraïnecrisis brengt Europa-Park in een lastig parket. Lanceerachtbaan Blue Fire in het Duitse pretpark word sinds 2020 gesponsord door de gaspijpleiding Nord Stream 2. Dat miljardenproject is nu onderdeel van een internationaal conflict. Vandaag werd bekend dat Duitsland het goedkeuringsproces voor Nord Stream 2 stillegt.



Daarmee wil de Duitse bondskanselier Olaf Scholz een krachtig signaal afgeven aan Rusland. Er wordt al maanden gevreesd voor een Russische invasie in Oekraïne. Maandagavond kwamen de spanningen tot een voorlopig hoogtepunt toen de Russische president Vladimir Poetin de onafhankelijkheid van twee Oekraïense rebellenregio's erkende. Een oorlog tussen Rusland en Oekraïne lijkt niet ver weg.

Nord Stream 2 loopt van Rusland naar het noordoosten van Duitsland. Met de nieuwe gaspijpleiding kan Duitsland direct gas afnemen van Rusland, via een kortere route. Er was eerder al veel ophef over. Verschillende landen, waaronder de Verenigde Staten, vinden dat Europa door de leiding te afhankelijk wordt van gaslevering uit Rusland.



Straffen

De aanleg van Nord Stream 2 startte in 2018. Er was 9,5 miljard euro mee gemoeid. De helft daarvan is gefinancierd door het Russisch staatsbedrijf Gazprom, de vorige sponsor van de achtbaan in Europa-Park. Afgelopen najaar werd de bouw afgerond. Toch is de gasleiding nog niet in gebruik genomen, omdat de Duitse netbeheerder nog geen technische vergunning kon afgeven. Dat certificeringsproces is vandaag dus opgeschort door de Duitse regering om Rusland te straffen.



Europa-Park weet nog niet wat de ontwikkelingen betekenen voor de sponsordeal die het attractiepark heeft voor de attractie Blue Fire. De samenwerking met Nord Stream 2 beperkt zich niet tot logo's bij de achtbaan. In de wachtrij is zelfs een speciaal centrum ingericht waar een acht minuten durende film over de gasleiding wordt vertoond; de Nord Stream 2 Dome.



Vreedzame oplossing

Ondanks alle politieke spanningen en gevoeligheden kiest Europa-Park er vooralsnog niet voor om het partnerschap direct stop te zetten. In een verklaring laat het Zuid-Duitse pretpark weten: "Europa-Park neemt in principe geen deel aan politieke debatten en scheidt de politiek en het bedrijfsleven strikt. Vanwege de huidige gebeurtenissen is Europa-Park in gesprek met Nord Stream 2. We hopen op een vreedzame oplossing voor de algehele politieke situatie."



Of bezoekers van het attractiepark dit jaar geconfronteerd zullen worden met het omstreden project, is dus afwachten. Op dit moment is Europa-Park gesloten. Het nieuwe seizoen start op zaterdag 19 maart. Blue Fire is sinds de opening in 2009 uitgegroeid tot één van de populairste attracties in park. Het is de enige rollercoaster in Europa-Park die over de kop gaat.



IJsland

Europa-Park heeft sinds 1998 een Russisch themadeel, met Russische attracties, winkels en restaurants. Opvallend genoeg ligt de gesponsorde achtbaan niet daar, maar in themagebied IJsland. Dat land heeft helemaal niets met de crisis of de gaspijpleiding te maken.



Europa-Park-directeur Michael Mack kwam onlangs nog negatief in het nieuws omdat hij wél deelnam aan het politieke debat. Op Twitter promootte hij een podcast waarin kritiek werd geuit op de coronamaatregelen van de overheid en de houding van de Duitse media. Daar heeft hij even later zijn excuses voor aangeboden.