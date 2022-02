Wildlands Adventure Zoo Emmen

Wildlands Adventure Zoo Emmen krijgt eigen tweewekelijkse podcast

Wie op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen in Wildlands Adventure Zoo Emmen, kan vanaf nu een speciale podcast luisteren. Het Drentse dierenpark werkt mee aan een nieuwe tweewekelijkse podcast van ZO!34, de regionale omroep van Zuidoost-Drenthe.



In de podcast spreekt presentatrice Nicky Tabak met Wildlands-woordvoerster Hanneke Wijshake over het laatste nieuws uit de dierentuin in Emmen. Ook beantwoordt het tweetal vragen van luisteraars en worden bekende broodjeaapverhalen over dieren gefactcheckt.

Het project heet Van Aap tot Zebra. In de eerste aflevering, die dit weekend verscheen, gaat het onder meer over het koppelen van bevers, het verbouwen van het entreeplein en aanpassingen in het ijsberenverblijf. Luisteren kan via Spotify en andere podcast-apps.



Videojournaal

Wildlands produceert zelf al geruime tijd een videojournaal met updates uit het park: het Wildlands Backstage Journaal. Daarvan verscheen de afgelopen weken elke vrijdag een aflevering op YouTube. Het concept werd gelanceerd tijdens de eerste coronasluiting in 2020, om bezoekers te kunnen informeren als de dierentuin dicht is.