Attractie- & Vakantiepark Slagharen

Attractiepark Slagharen vraagt fans om nieuw logo te ontwerpen voor Free Fall

De 40 meter hoge Free Fall in Attractiepark Slagharen krijgt een eigen logo. Daarvoor schakelt het Overijsselse pretpark de hulp in van jonge fans. Kinderen tot 14 jaar krijgen de kans om zelf een logo voor de negentien jaar oude vrijevaltoren te ontwerpen. De winnende inzending komt daadwerkelijk op de attractie te staan.



De Free Fall werd in november vorig jaar uit het attractiepark verwijderd voor groot onderhoud. Komend voorjaar keert de toren terug. Tegelijkertijd wil Slagharen een nieuw beeldmerk introduceren. Het park vraagt kinderen te tekenen, te verven, te kleuren of te knutselen.

Het eindresultaat kan tot donderdag 3 maart gemaild worden naar [email protected], onder vermelding van naam en leeftijd. Voor de winnaar ligt ook een Slagharen-koffer met souvenirs klaar. Het nieuwe seizoen start op vrijdag 1 april.