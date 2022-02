Pairi Daiza

Belgisch dierenpark Pairi Daiza start seizoen met nieuw restaurant in reptielenhuis

Het grote Belgische dierenpark Pairi Daiza heeft een nieuw restaurant geopend op een bijzondere plek. Bezoekers kunnen vanaf dit weekend aanschuiven in all-you-can-eat-restaurant Thai Gourmet, gelegen in reptielenhuis Mersus Emergo. Het aanbod bestaat uit een warm en koud buffet uit de Thaise keuken.



Pairi Daiza belooft "authentieke gerechten". "Opgelet, authentiek betekent dat u zich dus aan pittige gerechten mag verwachten", waarschuwt men. Bij de prijs zit alles inbegrepen, inclusief frisdrank, wijn, bier en koffie.

Gasten nuttigen hun maaltijd in junglesfeer, omringd door reptielen, schildpadden, hagedissen en slangen. Bij goed weer kunnen bezoekers plaatsnemen op het buitenterras met uitzicht op themagebieden The Land of Origins en Southern Cape.



Opvangcentrum

Mersus Emergo is vormgegeven als een reusachtige replica van een walvisvaarder. De boot huisvest een opvangcentrum voor duizenden reptielen en amfibieën. In 2021 werden er nog 623 dieren gered, 146 meer dan in 2020. Vaak gaat het om dieren die slecht verzorgd werden of onderschept zijn door de douane.



Het nieuwe seizoen van Pairi Daiza ging zaterdag 12 februari van start. De dierentuin blijft dagelijks geopend tot en met 8 januari 2023. Daarmee is het park bijna jaarrond geopend.