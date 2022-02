Nieuws

Zwitsers chocoladepretpark moet in 2025 opengaan

Bij de Zwitserse plaats Broc moet in 2025 een heus chocoladepretpark verrijzen. Het gaat om een uitbreiding van Maison Cailler, een museum over de bekende lekkernij. Met het park is een investering van ongeveer 76 miljoen euro gemoeid.



Het project is een samenwerking tussen Nestlé Zwitserland, eigenaar van het beroemde chocolademerk Cailler, en de investeerdersgroep Jogne Invest. In het park worden bezoekers ondergedompeld in het hart van chocoladeproductie.

Dat gebeurt aan de hand van onderwerpen als de geschiedenis van cacao, de relatie tussen Zwitserland en chocolade en melk uit het district Gruyère. In het pretpark zullen geen achtbanen te vinden zijn. Gasten lopen door verschillende themawerelden die doen denken aan de decors van Sjakie en de Chocoladefabriek.



Charlie Chaplin

Aan het einde van de tocht komen bezoekers in een 'chocoladestation' terecht met werkplaatsen, winkels, restaurants en proeverijen. Het park wordt ontworpen door de makers van Chaplin's World, een wassenbeeldenmuseum over de komiek Charlie Chaplin.



In Gruyère wordt al sinds 1898 chocolade gemaakt, maar er komt ook beroemde kaas vandaan. Met het pretpark willen investeerders de reputatie van de regio als hoofdstad van de delicatesse verder versterken. Het ontwikkelingsplan moet nog wel worden goedgekeurd.



Uitbreiding

Maison Cailler trekt nu ongeveer 400.000 bezoekers per jaar. Dat moeten er na de opening van het pretpark 700.000 worden. Rond 2030 staat een volgende uitbreiding op het programma, met de bouw van een hotel, een spa en een congrescentrum. Als die af zijn, hoopt men één miljoen gasten per jaar te verwelkomen.