Liseberg

Foto's: Zweeds attractiepark toont kamers van gloednieuw themahotel

Het Zweedse pretpark Liseberg geeft een voorproefje op een nieuw themahotel met 457 kamers. Bij het attractiepark in Göteborg komt het Liseberg Grand Curiosa Hotel te liggen, dat begin 2023 open moet gaan. Foto's van twee modelkamers laten zien welke sfeer het complex gaat uitstralen.



"Neem een kijkje in het meest fantasierijke familiehotel van Zweden", laat Liseberg weten. Alle kamers hebben minimaal vijf bedden. Verder worden er een restaurant met 790 zitplaatsen, een vergaderzaal en een fitnessruimte gerealiseerd. De werkzaamheden vorderen gestaag: de constructie heeft de maximale hoogte al bereikt.

Het hotel wordt voorzien van enkele bijzondere elementen, zoals een ponycarrousel uit 1923 in het restaurant en een glijbaan die bezoekers vanaf de tweede verdieping naar de lobby brengt. Waarschijnlijk is het vanaf juni mogelijk om een reservering te plaatsen.



Waterpark

Liseberg bestaat honderd jaar in 2023. Voor het thema liet men zich inspireren door de geschiedenis van Göteborg en handelsonderneming VOC. Naast het hotel wordt een groot overdekt waterpark gerealiseerd, dat Oceana gaat heten. Ook daarvan is de bouw al gestart.